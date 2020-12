Le prospettive della didattica in presenza nelle scuole, il necessario potenziamento dei trasporti per venire incontro agli studenti pendolari e il ringraziamento tangibile ai medici irpini. Il tutto analizzato in chiave Covid-19 dal presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi.

Il numero uno di Palazzo Caracciolo, infatti, ieri mattina, in occasione del consiglio dell'ente e della concomitante consegna di una targa di riconoscimento al presidente dell'Ordine dei Medici, Francesco Sellitto, ha messo in fila i vari argomenti ed espresso la sua opinione. «Oggi afferma in Irpinia la preoccupazione sulla pandemia esiste ancora, quindi dobbiamo evitare che la scuola faccia da veicolo al Covid e lo porti nelle famiglie. Bisogna stare molto attenti ma ciò non vuol dire non riprendere le lezioni in classe. Prima, però, si devono verificare i dati che noi potremo avere intorno al 7 gennaio per organizzare un'apertura graduale a partire dalle materne. Ogni sindaco deve fare un'ordinanza sul suo territorio. In quei comuni dove non ci sono situazioni di pericolo e i contagi sono sotto controllo non c'è motivo per non aprire. Ma nelle realtà in cui i numeri sono ancora alti non si deve rischiare».



Un passaggio molto significativo è quello sui trasporti collegati alla ripresa delle attività scolastiche. «Stiamo partecipando alle riunioni svolte in videoconferenza con la Prefettura per dare il nostro pieno contributo per quella che è la nostra parte. Riusciremo a coprire le carenze nelle corse che derivano dal poter utilizzare gli autobus con una capienza dimezzata, anche perché se non lo farà l'Air - annuncia - ce ne occuperemo direttamente come Provincia. E per farlo andremo a contattare le aziende private e ad acquistare i servizi sulle tratte scoperte».

Nell'ambito della seduta del parlamentino di Piazza Libertà, sono stati designati all'unanimità all'assemblea del Consorzio di Bonifica dell'Ufita i membri che rappresenteranno l'ente: si tratta delle consigliere comunali di Zungoli e Grottaminarda, rispettivamente Anita Grande e Marisa Graziano, e del presidente dell'Ordine dei Geometri, Antonio Santosuosso. Prima di giungere a questo punto, però, si è registrata una richiesta da parte di Biancardi alla struttura di Palazzo Caracciolo in merito alle procedure da seguire per le opere da realizzare attraverso le società reclutate sul Mercato della Pubblica Amministrazione mediante la Consip. Il presidente, in pratica, ha chiesto di verificare a livello tecnico-legale se sia possibile restringere in qualche modo il campo degli interlocutori alle aziende locali, in modo da far trarre un vantaggio indiretto anche all'economia della zona dalla ricadute degli investimenti della Provincia. Un indirizzo che, chiaramente, potrà essere applicato solo se rispettoso della normativa in materia.



Infine la consegna della targa a nome del Consiglio a Sellitto, preceduta da un suo breve messaggio di ringraziamento esteso a tutti i medici irpini: «È un gesto doveroso per quanto state facendo su questo territorio nella lotta al Covid, a costo della vita e tra mille difficoltà quotidiane che sappiamo, essendo parte del sistema sanitario, non potete denunciare. Allora saremo noi a lanciare l'allarme e a chiedere ufficialmente al Governo di investire di più nella Sanità, soprattutto al Sud».

Emozionato Sellitto: «È un'attestazione di stima che ci fa estremamente piacere e ci dà un'ulteriore carica a continuare su questa strada. Stiamo lottando con tutte le nostre forze contro il Covid ma, nonostante ciò, sentiamo da più parti critiche immotivate contro i medici che erano eroi qualche mese fa e sono diventati il capro espiatorio in questa fase. Questo riconoscimento della Provincia, sempre al nostro fianco, va soprattutto ai nostri colleghi che hanno perso la vita sul campo per curare i pazienti affetti dal virus. In Irpinia sono tre: Aldo Spinazzola, Mario Magliocca e Sergio Pascale». E prima del ricordo di Giuseppe Manfra, poliziotto e consigliere comunale di Candida, ucciso dal virus a 41 anni che «dovrà essere un monito per i ragazzi ad evitare eccessi», Sellitto ha accolto la targa leggendo i versi della poesia di Giuseppe Ungaretti dal titolo «Non gridate più». Anche questo un messaggio simbolico.



