La sospensione delle lezioni negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, disposta per decreto dal governo nazionale, alimenta ulteriormente il clima di tensione tra la popolazione.

Studenti e docenti irpini vivono alla giornata in attesa di maggiori indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione: l'incertezza, in questo momento, regna sovrana. E soltanto pochi dirigenti, così come suggerito dal ministro Lucia Azzolina, hanno attivato la didattica a distanza. Tra questi Pietro Caterini all'istituto agrario «De Sanctis» e Gabriella Pellegrini all'Itis «Dorso». La responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale (Usp) Rosa Grano è in stretto contatto con Roma: «È un anno scolastico che presenta criticità, ma non è un anno a rischio», tiene a precisare. «Oltre al decreto, pubblicato nel tardo pomeriggio di mercoledì, non abbiamo ancora ricevuto altre indicazioni dal Ministero con il quale restiamo in stretto contatto». Quindi non è ancora possibile definire il quadro: «Da Roma - informa Grano - fanno sapere che è necessario capire prima l'evoluzione del fenomeno per poi emanare nuove direttive». Una cosa, però, è certa: «Saranno rispettati gli obiettivi: gli studenti irpini, come quelli del resto del paese, non rischiano di perdere l'anno. Ma per stabilire modi e tempi, dobbiamo aspettare». La responsabile dell'Usp non nasconde, però, la preoccupazione: «È innegabile dice che quello che stiamo attraversando sia un momento di grande tensione sociale. Non posso, però, sbilanciarmi in previsioni che sarebbero tanto affrettate quanto inopportune non avendo conoscenze specifiche in campo medico. Posso soltanto affermare che saremo rispettosi delle determinazioni del governo che arriveranno sulla scorta di evidenze scientifiche».

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, già 50 contagiati ma al Cotugno dimesso il primo paziente guarito

I segretari generali irpini di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola criticano il provvedimento del governo, riponendo poca fiducia nell'insegnamento a distanza. «Stiamo vivendo un momento di grave emergenza in cui la responsabilità dei comportamenti individuali e collettivi non va messa in discussione», sostiene Erika Picariello, segretario generale Flc Cgil. «Ancora una volta sono scaricate sui lavoratori della scuola responsabilità di scelte come se la cornice normativa vigente del diritto scolastico fosse sospesa. Nel passaggio dalla bozza al Dpcm il dirigente scolastico, apparentemente lasciato solo al comando, attiva modalità di didattica a distanza senza più sentire il collegio dei docenti né tenuto conto del precedente ove possibile». Nelle more dell'incontro tra organizzazioni sindacali e ministero, Picariello, come i suoi omologhi di Csil e Uil, conferma il supporto ai lavoratori: «Possono rivolgersi a noi per ogni tipo di chiarimento a loro tutela. Abbiamo già inoltrato una richiesta di informativa ai dirigenti scolastici in relazione all'utilizzo del personale non docente (Ata) durante la sospensione oltre che in relazione alla didattica a distanza per capire quali siano le dotazioni tecnologiche; se intendono avvalersi di telelavoro; e soprattutto come tutto ciò incroci il rispetto del Ccnl, del contratto di istituto, del Testo unico sull'Istruzione e della normativa comunitaria sulla privacy. Nella scuola dell'autonomia, con grosse differenze di dotazioni, non va sottovalutato l'ulteriore rischio di digital divide che limiterebbe ancor più il diritto allo studio».

Salvatore Bonavita, segretario generale Cisl Scuola Irpinia-Sannio, incalza: «Il governo nazionale inspiegabilmente ha deciso di sospendere le lezioni, ma tenere aperti gli uffici: una disparità di trattamento difficilmente comprensibile». E sulla didattica a distanza, dice: «Dobbiamo essere onesti: è una chimera. Mancano i requisiti sia pratici sia teorici e in molti casi non ci sono nemmeno le competenze informatiche tra gli insegnanti perché nessuno li ha mai formati in questo senso».

Ribadisce le ragioni del sindacato Antonio D'Oria, segretario generale Uil Scuola Avellino-Benevento: «Indubbiamente ci saranno disagi. Le scuole irpine sono in affanno perché non sono dotate delle attrezzature idonee per la didattica a distanza. È palpabile, inoltre, il tormento del personale Ata che continua a restare servizio esposto al rischio contagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA