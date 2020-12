Le scuole di Avellino restano chiuse. Anche dopo la sospensione dell'ordinanza del sindaco Festa. Strano ma vero, due giorni dopo il pronunciamento del Tar Campania, che ha annullato gli effetti del provvedimento con cui il primo cittadino ha detto no al ritorno tra i banchi, né la fascia tricolore, né l'assessore all'Istruzione, Giuseppe Giacobbe, hanno disposto di conseguenza. Se l'ente non ha ancora svelato le sue carte, tantomeno secondo quanto riferiscono diversi presidi e come trapela dall'Ufficio scolastico provinciale - ha comunicato il proprio orientamento a chi dovrebbe, il condizionale a questo punto resta obbligatorio, organizzare l'apertura dei plessi. Come è noto, in assenza di una nuova ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza, le scuole dell'Infanzia e le prime due classi della Primaria sono aperte anche in città. Perché resta in vigore l'ordinanza di rango superiore della Regione Campania. Teoricamente, non essendo stata emanata alcuna nuova ordinanza dal sindaco, le scuole avrebbero dovuto riaprire già oggi. Ma i presidi letteralmente nel pallone per l'assenza di comunicazioni ufficiali non hanno potuto procedere. Evidentemente, l'amministrazione ha pensato di poter prendere tempo nelle more della notifica e considerata la concomitanza del fine settimana. Ma anche di sabato le elementari, ed alcuni asili, sarebbero in teoria aperti.

Va anche detto che molti genitori, e finanche qualche dirigente scolastico, hanno manifestato la propria contrarietà rispetto alla riapertura. Letteralmente travolta da una bocciatura pesantissima giunta dal Tar, l'amministrazione Festa è rimasta per l'intera giornata di ieri con il cerino in mano. E rischia di bruciarsi. In mattinata, il sindaco si era anche rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito. L'unica azione ufficiale partita ieri dal Comune di Avellino è stata una circolare che aveva raggiunto tutti i dirigenti scolastici interessati. Nel documento, l'amministrazione chiedeva lumi rispetto alle condizioni di sicurezza dei plessi, in vista dell'apertura ordinata dal Tar. Da quanto si apprende, il responso, giunto nel pomeriggio, non sarebbe stato univoco. Non manca, insomma, chi contrariamente all'orientamento dei giudici e della stragrande maggioranza del Paese - vuole riparlarne dopo Natale. Resta da comprendere se ci sia e allo stato non sembra così - un fronte del no tanto coeso, e con motivazioni tanto valide, da giustificare una nuova ordinanza di sospensione delle lezioni da parte del sindaco.

Di certo, quella emanata lo scorso otto dicembre, almeno secondo il Tar, poggiava su motivazioni inesistenti. Richiamando i numeri dello screening comunale avviato da poche settimane a Campo Genova, e soprattutto i bollettini dell'Asl, Festa aveva descritto via «Facebook» una condizione sanitaria ad Avellino in peggioramento. E giustificato così una decisione «a malincuore» per la sospensione. Ma in risposta al ricorso presentato da alcuni genitori, il Tar ha sostenuto che l'ordinanza, dunque non la diretta social del primo cittadino, «non contiene alcun riferimento alle particolari situazioni che si sarebbero dovute previamente accertare con riferimento al territorio comunale da parte della competente Asl». Mentre sussistono, quelle sì, «gravissime ragioni di danno» per i cittadini, «senza alcuna evidenza sanitaria sulla sussistenza di una situazione di maggiore rischio locale rispetto ad un andamento epidemiologico regionale e nazionale in accertato miglioramento». Una sentenza, insomma, argomentata con pesanti rilievi. Aspettando di conoscere la contromossa dell'imprevedibile sindaco Festa, il pronunciamento del Tar resta inattuato. Ma il tempo sembra scaduto. In giornata, salvo nuovi colpi di teatro, dovrebbe uscire un'altra ordinanza. O quanto meno una comunicazione istituzionale ai dirigenti scolastici che, da lunedì, dovranno riorganizzare il ritorno tra i banchi dei ragazzi. Anche se l'altissimo livello di litigiosità già raggiunto tra i genitori sul nodo riapertura lascia già presagire un basso livello di affluenza da parte dei piccoli alunni avellinesi.



