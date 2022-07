Avellino, sequestrata autocisterna con 11mila litri di gasolio illegale

Sequestrati oltre undicimila litri di gasolio di contrabbando in Irpinia. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno sottoposto a sequestro un’autocisterna contenente 11.620 litri di gasolio, destinato all'immissione illegale in commercio.

Il provvedimento è scaturito da un controllo effettuato da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo irpino ad un’autocisterna che trasportava gasolio per autotrazione. Il conducente ha dichiarato di aver già effettuato consegne di prodotto ad alcuni operatori commerciali irpini. L'autista, che non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza del prodotto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.