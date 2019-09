Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:42

Prosegue l'azione dei carabinieri di Avellino in difesa dell'ambiente. Durante una serie di controlli, i militari della stazione di San Sossio Baronia, hanno individuato, nel comune irpino, un'area di circa 500 metri quadrati, di proprietà comunale, adibita a discarica abusiva. Trovati rifiuti di vario genere, tra cui frammenti di lastre di eternit, composto notoriamente considerato altamente cancerogeno. Sul posto è stato richiesto intervento di personale specializzato dell'Arpac, per il prelievo di frammenti al fine di espletare successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione. Conseguentemente i Carabinieri hanno provveduto a sottoporre a sequestro l'area interessata, informando del reato la Procura della Repubblica di Benevento. Sono in corso indagini tese all'individuazione dei responsabili dell'illecito smaltimento di rifiuti.