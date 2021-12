Ben 8.534 articoli di materiale pirotecnico, destinati alla vendita per i festeggiamenti di fine anno, detenuti in violazione delle prescrizioni sulle loro quantità di stoccaggio, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Avellino, guidati dal colonnello Salvatore Minale. I militari hanno individuato un esercizio commerciale in un comune della provincia nel quale è stata accertata la detenzione di materiale pirotecnico immagazzinato in violazione delle previste norme di sicurezza.

All'interno è stato trovato un grosso quantitativo di articoli pirotecnici detenuti in eccedenza rispetto a quanto autorizzato nella licenza prefettizia. Il titolare della ditta è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino e il materiale pirotecnico illegalmente detenuto, pari a circa 22 chili di massa attiva e peso lordo pari a 150 chili, è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia a una ditta specializzata.