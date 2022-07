Avellino, Gdf sequestra banconote contraffatte per oltre 70mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Avellino hanno individuato e posto sotto sequestro 1.998 banconote false, distinte in mazzette del taglio di 20 e 50 euro, per un totale complessivo pari a 70.040 euro. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Avellino hanno individuato e fermato, sull'autostrada A1 in direzione Roma nel territorio del comune di Afragola , un'auto con a bordo un cittadino albanese residente in provincia di Alessandria.

Dopo un preliminare accertamento alla Banca dati Sdi sul conto dell'uomo, risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, i finanzieri, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno accompagnato in caserma per un controllo più approfondito del veicolo. All'interno sono state trovate numerose mazzette di banconote, nascoste all'interno dell'intercapedine lato destro dell'auto. Le banconote false, messe in circolazione, avrebbero tratto in inganno un detentore non esperto. L'uomo è stato arrestato in flagranza del reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.