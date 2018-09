CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 12:00

Il fronte dell'intransigenza rompe gli indugi e deposita la sua mozione di sfiducia.Procedura irrituale, se è vero che mancano formalmente 4 firme per calendarizzare il voto in aula, il documento è stato comunque inviato al Prefetto, Maria Tirone, al segretario generale, Riccardo Feola, ed al Presidente del Consiglio comunale, Ugo Maggio. Quest'ultimo, a cui è stato chiesto di inoltrare l'atto agli altri gruppi, però chiarisce: «La mozione è irricevibile, perché incompleta». Il senso dell'operazione formalizzata ieri da Nello Pizza, Modestino Verrengia, Lino Pericolo, Alberto Bilotta e Nicola Giorano, per i «Popolari», Luca Cipriano, Marietta Giordano e Leonardo Festa, per «Mai Più», e da Dino Preziosi («La Svolta inizia da te»), per mandare a casa il sindaco Ciampi e la sua amministrazione, ovviamente, è tutto politico: costringere il Pd a firmare per tornare al voto in primavera. Ma al momento le opposizioni sono divise in due blocchi.