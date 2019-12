Decesso in carcere, imputazione coatta per la fidanzata. Ieri il gip del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi ha stabilito che Rosa Manzo, in carcere per la rapina nei confronti di un'anziana, fosse iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. Per far luce sulla morte di Carmine Taccone, 30enne avellinese trovato privo di vita nella cella la notte di Natale del 2017 a causa di una overdose da metadone, il gip ha stabilito che dovranno essere effettuate ulteriori indagini. Decisione giunta al termine di una camera di consiglio in cui è stata respinta la richiesta di archiviazione dell'inchiesta, avanzata dal pubblico ministero Paola Galdo.

La famiglia del ragazzo, rappresentata dall'avvocato Maria Giovanna De Guglielmo, aveva presentato opposizione e quindi il caso era approdato dinanzi al gip Rotondi che ha indagato nuovamente la fidanzata del giovane deceduto. Molti gli interrogativi ai quali la famiglia del giovane deceduto chiede delle risposte.

A partire dal momento in cui è stato somministrato il metadone. Ora la ragazza, per la quale è stata decisa l'imputazione coatta, dovrà difendersi in aula dalle accuse di cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. Il giovane avellinese finì in cella con l'accusa di sequestro e rapina ai danni di un'anziana.

Il 30enne aveva aggredito con la complicità della fidanzata e di un altro 29enne, un'anziana nel centro di Avellino per derubarla. Dopo averla picchiata per farsi consegnare denaro e oggetti preziosi l'anziana fu scaraventata dalla loro auto nei pressi di Rione San Tommaso. La malcapitata fu soccorsa da un passante che chiese l'intervento dei carabinieri del comando di Avellino. I sanitari del nosocomio avellinese, dopo averla sottoposta agli accertamenti diagnostici la dimisero con una prognosi di dieci giorni. I tre nel tentativo di darsi alla fuga dopo essersi liberati dell'anziana, rimasero coinvolti in un incidente stradale.

Infatti andarono a sbattere rovinosamente contro un muretto e furono costretti ad abbandonare l'auto utilizzata per sequestrare, rapinare e picchiare violentemente la 70enne. Subito partirono le indagini che condussero gli inquirenti sulle tracce di Carmine Taccone e dei suoi due complici.

In pochissimo tempo, grazie anche al racconto della vittima i carabinieri di Avellino riuscirono ad individuare i responsabili. In particolare per Carmine Taccone e la sua fidanzata, Rosa Manzo tutt'ora detenuta difesa dall'avvocato Alberico Villani, scattarono le misure cautelari in carcere.

La giovane anche lei subito dopo il trasferimento in carcere avvertì un malore e fu trasferita all'ospedale Moscati. Per quell'episodio Rosa Manzo patteggiò a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Rito alternativo chiesto dopo che il pubblico ministero aveva disposto il giudizio immediato per l'episodio violento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA