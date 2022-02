Avellino, si barrica in casa col coltello dopo la lite: paura in periferia

Momenti di grande tensione e paura in serata alla periferia di Avellino. Un anziano si è barricato in casa con un coltello dopo una lite familiare. La moglie e la figlia sono riuscite a fuggire via e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto, in via Fontanatetta, sono arrivati gli agenti della Questura. I poliziotti della Sezione Volanti sono riusciti a calmare l'uomo, che poi ha deciso di aprire la porta. La situazione è, dunque, tornata alla normalità senza feriti. Ma la tensione è stata notevole.