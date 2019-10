Mercoledì 23 Ottobre 2019, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimentica di ritirare i soldi allo sportello bancomat e va via. Le banconote, 600 euro, con scatto fulmineo prima che vengano risucchiate dalla macchinetta le ruba un'altra persona che era in coda. Ma l'uomo, un 55enne di Avellino, non ha pensato che tutte le operazioni erano tenute sotto controllo - e registrate - dalla telecamera dello sportello. La donna non ha impiegato molto a rendersi conto di quanto accaduto e ha così presentato denuncia ai carabinieri. Una denuncia generica, visto che non era sicura del preciso momento in cui il denaro non era più in suo possesso. Grazie all’acquisizione dei video dal sistema di videosorveglianza, i militari hanno visto la scena dell’uomo che si impossessa delle banconote. L’attività d’indagine ha permesso di risalire all’identità del 55enne che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.