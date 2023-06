«La strada intrapresa dal Comune di Avellino di fuoriuscire dall'Ato rifiuti irpino rappresenta una forzatura non condivisa, che mina quanto realizzato finora. Senza trascurare che questa procedura è sotto la lente d'ingrandimento degli organi di controllo preposti. Ciò premesso, diventa ingiustificabile chiedere l'elenco dei dipendenti da trasferire nel suo sub ambito distrettuale cittadino». Recita pressappoco così la dichiarazione messa a verbale con la quale i riferimenti dei sindacati di categoria, riuniti ieri pomeriggio nella sede di via Cannaviello per discutere con i vertici di Irpiniambiente della richiesta dell'amministrazione Festa, hanno rispedito l'istanza al mittente. La richiesta da parte di Palazzo di Città era tesa ad avere i nominativi degli operatori della partecipata dei rifiuti della Provincia che già lavorano sul quadrante del capoluogo e che dovranno passare, salvo novità, in carico alla Grande srl, la società mista che l'ente di Piazza del Popolo ha annunciato di voler costituire con un partner privato che al momento è la De Vizia Transfer srl.

APPROFONDIMENTI Novità Funicolare, andare a Montevergine ora costa meno Mercogliano città per tutti, arriva il parco inclusivo La notte romantica in uno dei borghi più belli d'Italia

Dunque, al primo tavolo di confronto sul tema ecco alzarsi un muro compatto. All'incontro con l'amministratore unico di Irpiniambiente, Claudio Crivaro, e il responsabile del Personale, Mario Manganiello, c'erano Licia Morsa, Luca Sbrighi e Adele Giro, Fp Cgil, Gianluca Musto, Fiadel Igiene Ambientale, Giuseppe Russo, Fit Cisl, Nunzio Marotta, Ugl Ambiente, e Carolina Corrado, Uil Trasporti. La posizione dei rappresentanti delle sigle sindacali, anticipata da una nota, è assolutamente contraria alle procedure e al progetto del sindaco del capoluogo irpino.

«Ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo affermano per mantenere integro il ciclo dei rifiuti. Mentre rappresenta una forzatura richiedere da parte del Comune di Avellino l'elenco dei dipendenti da trasferire, tenuto conto che la procedura avviata non è stata ancora completata per mancanza di chiarezza».

Del resto, il contratto nazionale definisce perfettamente le modalità di trasferimento del personale che può avvenire solo tra soggetti che effettuano il servizio e non con enti terzi. «In realtà - aggiunge Marotta - l'articolo 6 è chiarissimo: è la società subentrante che può chiedere l'elenco dei dipendenti all'uscente per il passaggio di cantiere. In questo caso, chi dovrà entrare come nuovo soggetto non c'è ancora e il Comune di Avellino non ha alcun diritto ad inoltrare una richiesta del genere. Senza dimenticare che qui non è stato ancora definito neanche il numero preciso dei dipendenti da trasferire. Noi che conosciamo l'organizzazione del servizio sul territorio, sappiamo che si va dai 130 ai 150 addetti. Ma non è un numero definitivo, le unità devono essere calcolate attraverso un procedimento esatto». E aggiunge: «Queste procedure sembrano fatte al contrario, anche sulla gara d'appalto per affidare il servizio il Comune ha proceduto senza avere contezza della pianta organica e di come è organizzata l'attività sul territorio cittadino. La dirigente che ora chiede i nomi di chi deve essere trasferito non aveva neanche gli elementi base per redigere il capitolato e poter quantificare i costi. La verità è che si è messo a base della gara semplicemente un importo più basso di quanto pagato ad Irpiniambiente, senza considerare conclude Marotta - tanti altri fattori importanti». Al tavolo, quindi, i riferimenti dei sindacati di categoria hanno chiesto a Crivaro l'applicazione corretta delle norme contrattuali, diffidando Irpiniambiente, per qualsiasi motivo, anche istituzionale, a trasferire dati che provocherebbero solo inutili tensioni. Con ripercussione che ricadrebbero soltanto sui lavoratori. D'altronde, il Comune di Avellino non ha risposto neanche alla nota dello stesso manager che chiedeva alcune informazioni. Giovedì prossimo un nuovo confronto, con l'auspicio che, intanto, l'amministrazione comunale risponda ai quesiti posti.