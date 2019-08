CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:00

Raddoppiare la mensa dei poveri e creare un altro dormitorio cittadino. A pochi giorni dal grave attentato al Vescovado, messo in atto dal quarantanovenne salernitano, Nelson Lamberti, il sindaco di Avellino Gianluca Festa assume un doppio impegno in favore di quelle che il capo della Curia ha efficacemente definito «le schiere degli ultimi».Monsignor Arturo Aiello, che offre all'uomo il suo perdono, apre una profonda riflessione sul tema delle politiche sociali, chiedendosi volutamente chi debba occuparsi dei tanti «emarginati che vagano come ombre, o cani sciolti». Il primo cittadino, quindi, torna sul ruolo del Piano di Zona.