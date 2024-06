«Sto bene grazie», Gianluca Festa il sindaco degli ultimi cinque anni agli arresti domiciliari, alle 7.05 del mattino, fresco come una rosa arriva al seggio elettorale di via Scandone per votare alla sezione 22. Il magistrato gli ha concesso giusto il tempo di votare alle Amministrative e alle Europee. E lui, senza scorta delle forze dell'ordine (che hanno comunque vigilato discretamente da lontano), si è recato, mani in tasca, a votare. Viso appena rasato, abito blu strizzato, la solita brillantina e gli occhiali scuri, il sorriso stampato di sempre forse velato da un po' di mestizia, non si è fermato -non poteva - ma ha ricambiato i saluti.

Ad accoglierlo al seggio Ulderico Barletta (presidente del seggio), Fabio Adda (vice) e gli scrutatori Marcantonio Caputo, Angelo Domenico Muscetta, Massimo Roca, Daniele Arnone. Una stretta di mano per tutti, un buon lavoro scandito, poi ha preso la matita e le due schede e ha chiesto in quale cabina andare. «Alla uno», ha detto il presidente e lui ha replicato con una battuta: «Ha già, la uno: ovviamente». Pochi minuti, quindi nuovamente verso l'uscita, una stretta di mano al carabiniere in servizio e agli uomini della Digos che si sono avvicinati e poi di nuovo a casa. Sulla strada del ritorno una pacca sulla spalla ad una signora anziana che ha incrociato sul suo itinerario.

Non si tratta di un caso unico, anche al governatore della Liguria Giovanni Toti è stato consentito di andare a votare. In quel caso la decisione del gip era arrivato dopo il parere favorevole della Procura che indaga per i reati di corruzione. A Toti è stata assegnata la scorta d ella guardia di finanza. Nel caso di Festa era stato il legale Luigi Petrillo a formalizzare la richiesta del suo assistito di andare a votare e nella lettera al giudice delle indagini preliminari Giulio Argenio erano state indicate anche data e ora del voto. La scelta dell'orario di apertura del seggio ieri mattina avrebbe anche consentito a Festa di incontrare anche il minor numero di persone possibile. Ed è esattamente quel che è accaduto ieri mattina. La strada era completamente deserta, forse solo tre o quattro elettori mattinieri erano presenti al seggio di via Scandone. Dato che l'abitazione di Festa dista meno di 500 metri dalla scuola che ospita il seggio, nella richiesta era anche specificato che l'ex sindaco si sarebbe recato a piedi a votare.

La figura di Festa, convitato di pietra di queste elezioni, aleggia anche su questi ultimi scampoli del periodo elettorale. Era stata Laura Nargi alla chiusura della sua campagna elettorale ad evocare la figura del suo sindaco degli ultimi cinque anni, mostrando un video che aveva suscitato nella sala applausi, lacrime e uno spontaneo «Gianluca-Gianluca».

E l'inchiesta giudiziaria su Festa e la stessa Nargi ha forse suscitato anche la lieve disaffezione al voto per le comunali. Nei dati sull'affluenza si nota uno scarto di un punto tra l'affluenza alle Amministrative e quella alle Europee: l'un per cento degli avellinesi ha scelto di non votare alle Amministrative ritirando solo la scheda delle Europee.

Tra le reazioni politiche alla sortita di ieri mattina di Festa c'è quella di Gianfranco Rotondi, parlamentare in quota Fdi che sostiene insieme a due ex compagni di viaggio di Festa (Petitto e D'Agostino), Rino Genovese e non Modestino Iandoli, candidato dei meloniani. «Un video ritrae il sindaco di Avellino ai domiciliari mentre va a votare - scrive Rotondi sui social - La magistratura accerterà le sue responsabilità, a me viene solo da esprimere vicinanza umana a chi partecipa da elettore non libero a una votazione che lo avrebbe forse rieletto».