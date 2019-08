CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Agosto 2019, 12:00

«Recuperare nel patrimonio comunale il vecchio «Moscati» per restituire vitalità alla zona di viale Italia. Realizzandovi all'interno il nuovo Tribunale o, se vi insiste davvero un vincolo per la destinazione d'uso sanitario, immaginando di cederla ad un privato».Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, annuncia il suo impegno dopo il faccia a faccia avuto a Piazza del Popolo con gli esponenti del comitato «Avellino rinasce», coordinato da Tiziana Guidi. Pressato dagli attivisti per l'allocazione nella struttura degli uffici e degli ambulatori dell'Asl, che però ha già manifestato formalmente la volontà di puntare sul «Maffucci» di contrada Pennini, il primo cittadino individua la sua soluzione. «Prima di tutto afferma ho la volontà e l'obiettivo di recuperare la struttura, rivendicandone la proprietà, attualmente della Regione. L'ho già manifestato pubblicamente, sono in corso i contatti del caso con gli uffici e ne parlerò presto con il nuovo manager del Moscati, Renato Pizzuti».