Venerdì 17 Agosto 2018, 15:11

I carabinieri della stazione forestale di Forino hanno denunciato un 50enne responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.L'uomo è stato sorpreso mentre, nel giardino antistante la propria abitazione a Monteforte Irpino, era intento allo smaltimento mediante abbruciamento di un cumulo di rifiuti pericolosi e non, in particolare materiale plastico ed elettrico.