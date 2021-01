Sorrideva ed era bella. Anche nell'ultima storia su Instagram pubblicata un'ora prima della tragedia. Debora Prisco, 17enne di Aiello del Sabato, mai avrebbe potuto immaginare cosa l'attendeva di lì a poco. Ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Due Principati, all'altezza dell'incrocio con via Di Vittorio, a pochi passi dall'ingresso del centro direzionale di Collina Liguorini. Ieri, poco dopo le 18, si è consumato il dramma. Debora è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della piccola Smart condotta dalla sorella Annabella, di 26 anni, che pure è rimasta ferita.

La ragazzina è stata scaraventata all'esterno della citycar dal tettuccio della macchina. È praticamente schizzata via, espulsa dalla parte della capote. La vettura ha sbandato di colpo e poi si è ribaltata. Urtata anche una Fiat 600. Pare che la Smart fosse in fase di sorpasso quando la conducente ha perso il controllo, forse anche a causa dell'asfalto viscido. Ma sulla dinamica dell'incidente stanno ancora lavorando gli agenti della polizia municipale, che sono subito intervenuti sul luogo del tragico sinistro. La zona è stata completamente transennata per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare tutti i rilievi necessari. Il traffico in entrata e uscita dal capoluogo è stato deviato su altre arterie.

Sul posto sono giunti, inoltre, gli agenti della Sezione Volanti della Questura e i militari della Guardia di Finanza. La salma della 17enne è stata sequestrata e trasferita all'ospedale Moscati di Avellino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà poi la Procura a decidere per l'eventuale esame autoptico. In via Due Principati è giunto il magistrato di turno che ha poi disposto il trasferimento del corpo di Debora. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza del 118, per la giovane era ormai troppo tardi. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'impatto sull'asfalto, dopo il volo dalla piccola citycar, è stato fatale. La sorella che guidava la macchina è rimasta ferita. Le sue condizioni non sono preoccupanti. La 26enne ha perso i sensi anche per lo choc.

E' stata trasportata al pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso e a tutti gli accertamenti diagnostici per scongiurare qualsiasi altra conseguenza. Potrebbe essere destinataria di un'informazione di garanzia, come da prassi, per consentire di svolgere le indagini, in considerazione del fatto che fosse al volante della vettura sulla quale viaggiava l'adolescente deceduta. Appena sarà possibile, i caschi bianchi raccoglieranno la sua versione sulla sequenza della tragedia di ieri pomeriggio. Gli agenti della Polizia Municipale, oltre alle misurazioni e ai rilievi fotografici, hanno raccolto una serie di informazioni sul luogo del drammatico incidente per cercare eventuali testimonianze utili alle indagini finalizzate alla ricostruzione del sinistro. Un lavoro durato circa tre ore. Si sta verificando anche se la 17enne indossasse la cintura di sicurezza (secondo una prima ipotesi, che va confermata, pare non fosse allacciata) o se il dispositivo non abbia retto alla violenza dell'impatto, quando la Smart si è capovolta. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. E quasi certamente seguiranno ulteriori accertamenti tecnici sulla vettura.



