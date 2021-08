Smog, Festa reagisce ma mette in dubbio i dati delle centraline Arpac

Il sindaco Festa annuncia finalmente un impegno contro il dramma delle polveri sottili. Ma promette che non interverrà sulla circolazione veicolare e contesta, esplicitamente, i dati delle centraline Arpac che hanno già certificato, per il capoluogo, il superamento del limite massimo consentito in un anno per il Pm10. Il problema è impellente e l'amministrazione è di nuovo sotto accusa. Anche per aver organizzato uno spettacolo pirotecnico a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati