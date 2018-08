Sabato 18 Agosto 2018, 11:37

Tenta di rifilare banconote false all'ufficio postale di Frigento, denunciato un 50enne. Sono stati i carabinieri a scoprirlo, dopo essere intervenuti presso lo sportello dove era stato segnalato il tentativo, posto in essere da un 50enne, di piazzare 4 banconote false da 50 euro.Prontamente giunti sul posto, i militari hanno accertato che il soggetto, residente nel Nord Italia, dopo aver prelevato dal proprio conto corrente quattro banconote da 50 euro, ne consegnava altrettante false per eseguire un’operazione di ricarica sulla propria carta prepagata. Ma, sfortunatamente per lui, tale azione non è stata portata a termine grazie all’occhio esperto dell’addetto allo sportello che ha poi allertato i militari dell'Arma.