Avellino, solo un pari sotto il diluvio

Lunedì 29 Ottobre 2018, 00:40

Solo un pari per l'Avellino che impatta 1-1 in casa contro il Sassari Latte Dolce. Entrambe le reti nella ripresa: vantaggio biancoverde con De Vena; pareggio sardo con Antonelli. Partita giocata su un campo pesantissimo a causa della pioggia battente.«Penso che i ragazzi abbiano dato una dimostrazione ancora una volta di tenere molto a questa maglia ed a tutto ciò che ci siamo sempre detti su cui non avevo dubbi - ha detto a fine gara mister Graziani - E credo che un tempo e mezzo di partita sia stata anche ben interpretata, facendo tutto ciò che andava fatto e che non si siano viste né lacune caratteriali, né tecniche: ha deciso, purtroppo, solo un episodio a favore dell’avversario. Probabilmente bisognava vivere meglio, minuto per minuto, alcune situazioni che abbiamo visto tutti, avendo recuperato solo a poche ore dalla gara alcuni elementi. Pur di portare a casa il risultato abbiamo arretrato di quattro o cinque metri e allora rifletto e dico che se all’interno di una gara si potessero adottare delle soluzioni riguardanti solo alcuni elementi senza che questo interferisca su tutto il resto, diventerebbe tutto più semplice, invece bisogna fare i conti anche con la personalità che non si compra, con lo stato mentale che a volte porta a non voler far brutta figura e a non dire quello che ci sarebbe da dire o da fare».