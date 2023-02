Avellino, sorpresa in auto con 11 dosi di crack: denunciata pusher 50enne

Fermata per un controllo sulla statale 7 bis, ha tentato di disfarsi della droga che aveva con sé, ma è stata incastrata dai carabinieri. Una donna di 50 anni di Sirignano, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Alla vista della pattuglia ha gettato dal finestrino dell'auto un involucro che, hanno poi scoperto i carabinieri della compagnia di Baiano, conteneva undici dosi di crack che, verosimilmente, la donna si apprestava a vendere, nella tarda serata di ieri, in prossimità di discoteche della zona

.