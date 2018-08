Avellino, sorteggiato il girone: ecco le avversarie

Venerdì 31 Agosto 2018, 02:08

L'Avellino targato De Cesare disputerà il campionato di serie D nel raggruppamento G. Queste le venti squadre del raggruppamento: Albalonga (Lazio), Anzio (Lazio), Aprilia Racing (Lazio), Atletico (Lazio), Budoni (Sardegna), Cassino (Lazio), Castiadas (Sardegna), Città di Anagni (Lazio), Flaminia (Lazio), Ladispoli (Lazio), Lanusei (Sardegna), Latina (Lazio), Lupa Roma (Lazio), Monterosi (Lazio), Ostiamare (Lazio), Sassari Latte Dolce (Sardegna), Torres (Sardegna), Trastevere (Lazio), Vis Artena (Lazio) e Avellino (Campania).Per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi Nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza. Per gli stessi motivi, Avellino e Bari, non avrebbero potuto essere collocate nello stesso girone.La squadra in un test amichevole giocato contro San Tommaso ha messo a segno sei reti.Intanto ieri mattina è stato effettuato il rimborso - da parte del sodalizio guidato da Taccone - dei primi 750 abbonamenti e si stanno inserendo e verificando le altre documentazioni consegnate alla biglietteria nella giornata di ieri, per le quali si provvederà al rimborso nel più breve tempo possibile. Sempre ieri mattina sono stati pagati anche gli emolumenti fissi dei tesserati fino a giugno 2018.