Tre condanne per spaccio di droga ad Avellino e nell'hinterland. Nell'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo irpino, sono finite anche altre persone tra cui una ex candidata al consiglio comunale di Avellino. Le tre persone condannate oggi (Marino Ruggiero, Francesco De Martino e Luigi Pescatore) per un totale di 16 anni, hanno scelto il rito abbreviato. Le indagini della Squadra Mobile della Questura hanno portato a scoprire il traffico di cocaina, grazie a una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre a pedinamenti durati diversi giorni. Oggi la sentenza del giudice Francesco Spella. © RIPRODUZIONE RISERVATA