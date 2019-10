Ultimo aggiornamento: 08:40

Gli indagati dell'inchiesta sulla corruzione in atti giudiziari che ha coinvolto Antonio Mauriello , arrivano ad Avellino indagati per reati connessi alla procedura in atto ad Avellino, ieri sono stati ascoltati a palazzo di giustizia da, procuratore aggiunto.Si apre dunque ufficialmente un filone avellinese dell'inchiesta sui giudici tributari e sulla corruzione in atti giudiziari che la procura del capoluogo salernitano ha avviato da tempo. Riguarda ovviamente la «madre di tutte le sentenze», quella favorevole alla Sidigas che ha consentito a De Cesare di risparmiare 930 mila euro.La decisione arriva dopo l'arresto di giudici tributari e funzionari anell'ambito del secondo filone di indagine di quella procura sull'attività della commissione tributaria.LEGGI ANCHE «Sistema» tributaria le mazzette costano 40 milioni all'erario Una delle vicende riguardava l'attività del giudice tributariosia in rapporto ad una sentenza relativa all'autore televisivo Casimiro Lieto, ora ai domiciliari, sia una sentenza relativa alla Sidigas. Ad aver favorito maneggi vari negli uffici della commissione tributaria Antonio Mauriello e altre due persone: Fernando Spanò e Giuseppe Naimoli. Questi ultimi sono indagati per corruzione in atti giudiziari, procedura incardinatasi a Salerno.Il funzionario amministrativo e il giudice tributario che hanno avuto, secondo il gip del tribunale di Salerno, un ruolo decisivo in diversi episodi di corruzione, ieri mattina sono stati ascoltati dal procuratore aggiunto della Repubblica Vincenzo D'Onofrio. Spanò dalle 9 alle 14 e Naimoli dalle 14 alle 16. Sono arrivati con mezzi propri pur essendo entrambi ai domiciliari. Non hanno portato documentazione con se, ma hanno risposto alle domande del magistrato: evidentemente tutte connesse alla vicenda della dazione di denaro e alla richiesta di un posto di lavoro, rispettivamente al giudice e al figlio del funzionario amministrativo della commissione tributaria.Una maratona di interrogatori durante la quale i due sono stati ascoltati su diversi aspetti della vicenda corruttiva. In particolar modo quelli relativi all'episodio al momento ritenuto corruttivo che riguarda la cancellazione con sentenza di un'esposizione con il fisco da 930 mila euro da parte di Enerimpianti (una società che controlla il 76,6% della Sidigas di Gianandrea De Cesare).La tre giorni di D'Onofrio che ha prima ordinato il prelievo di documentazione alla Covisoc e poi alla Legabasket, si chiude con la stretta sui due personaggi chiave del sistema di mazzette invalso presso la commissione tributaria di Napoli, sezione di Salerno.Appare come significativa rispetto alla vicenda Avellinese la promessa accentrata dallo Spanò di ulteriori utilità non meglio precisate di interessarsi alla definizione favorevole - scrive il gip - di ulteriori appelli sempre riferiti alla Sidigas, per i quali si si era ancora in attesa di fissare l'udienza di trattazione, e posti alla sua attenzione da Antonio Mauriello. A questo punto appare assai probabile che Mauriello venga anch'esso ascoltato da D'Onofrio nel giro di poche ore.Si tratta di un personaggio centrale con forti addentellati con l'azienda di De Cesare di cui il figlio Claudio gode la massima fiducia, essendo il presidente del sodalizio calcistico.Quali sono gli elementi che sta mettendo insieme la procura e quali sono le finalità del lavoro in corso difficile dirsi. È chiaro che invece ci sia un fascicolo di indagine sulle attività sportive della Sidigas a cominciare dal fatto che nelle scorse ore sono stati recuperati documenti contabili relativi al primo semestre del 2018 depositati dalla società sportiva Avellino presso la Covisoc e quella degli ultimi cinque anni depositati alla Lega basket. La guardia di Finanza su disposizione della procura di Avellino ha messo insieme dunque un importante faldone che sarà riversato in un fascicolo che riguarda la Sidigas e quindi l'amministratore.© RIPRODUZIONE RISERVATA