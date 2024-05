Nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità, di spaccio di sostanze stupefacenti, furti e contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo bimestre, il questore di Avellino, Pasquale Picone, ha adottato 19 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, 3 ammonimenti per atti persecutori, 24 provvedimenti di avviso orale e 44 di allontanamento con foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Sono stati, inoltre, adottati provvedimenti di divieto di accesso a bar e altri esercizi pubblici per contrastare i fenomeni di violenza nei pressi di locali e di spaccio di sostanze stupefacenti. Cinque i giovani che sono stati raggiunti dal provvedimento. Si tratta di 3 ragazzi che lo scorso 26 dicembre 2023, a Contrada, si sono resi autori di aggressione all’interno e all’esterno di un locale aperto al pubblico.

Un giovane a Castelfranci è stato protagonista di un’aggressione all’interno e poi proseguita all’esterno di un bar. Mentre un altro giovane lo scorso 5 marzo ad Avellino è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di un esercizio pubblico.