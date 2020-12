La stazione di borgo ferrovia è chiusa. Da ieri mattina, non passano più i treni, già pochi per la verità, che collegavano Avellino con il Sannio e con Napoli attraversando diversi comuni della provincia di Salerno.

Lo stop dovrebbe durare un anno per consentire di portare a termine i lavori di elettrificazione della tratta Salerno-Avellino-Benevento. Un intervento da 230 milioni di euro finanziato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) di concerto con la Regione che sta provvedendo, nello stesso tempo, al potenziamento dei collegamenti con il polo universitario di Fisciano con altri 51 milioni di euro. In questo lotto dei lavori, saranno elettrificati 63 chilometri di strada ferrata a binario unico che andrà a completare gli altri 18 chilometri della tratta Mercato San Severino-Salerno. Le stazioni coinvolte sono 15 in tutto: 10 irpine (Altavilla Irpina, Tufo, Prata-Pratola, Montefredane, Avellino, San Michele di Serino, Serino, Solofra, Montoro-Borgo e Montoro-Forino), 4 sannite (Benevento Arco Traiano, Benevento Porta Rufina, Montorsi, Chianche-Ceppaloni), 1 salernitana (Mercato San Severino).

«Proprio 10 anni fa, stesso giorno e stesso mese, veniva sospesa la ferrovia Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio», ricorda Pietro Mitrione, ex capostazione e animatore dell'associazione In Locomotivi. «I lavori di elettrificazione - prosegue - ripagano anni di impegno da parte di chi, in questi 10 anni, ha lottato perché questa infrastruttura non venisse abbandonata. Occorre, però, uscire dallo stato di sospensione che ha caratterizzato tante opere infrastrutturali nella nostra provincia. E allargare lo sguardo». Il riferimento di Mitrione è all'Alta velocità: «In Valle Ufita è prevista la costruzione della stazione Hirpinia: una realizzazione che, unitamente alla elettrificazione della linea Salerno-Avellino-Benevento, può consentire all'Irpinia di entrare nel circuito delle ferrovie che contano. Si tratta di un cambiamento delle gerarchie territoriali che hanno sempre visto le zone interne marginalizzate e destinate allo spopolamento». Dunque, «va vista in modo positivo questa chiusura della stazione ferroviaria di Avellino. Bisogna, però, verificare costantemente il rispetto del cronoprogramma dei lavori di elettrificazione per evitare ritardi che penalizzerebbero la nostra città circa il potenziamento, la velocizzazione e il coordinamento dei servizi ferroviari. Sotto questi aspetti, un ruolo fondamentale sarà quello della classe politica e sindacale locale che dovrà essere da pungolo. Ancora oggi, proprio a causa della scarsa attenzione istituzionale, siamo l'unica provincia a non avere collegamenti ferroviari veloci con Napoli».



E nemmeno con l'Università di Salerno, che pure è frequentata da tantissimi studenti residenti sia nel capoluogo sia nel resto della provincia: «A giugno - ricorda Mitrione - è stata aggiudicata in via provvisoria la gara di appalto relativa al progetto di fattibilità per la realizzazione di un collegamento del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno-Avellino. Un altro tassello che si inserisce in questo mosaico». Che se dovesse essere completato potrebbe rappresentare una svolta: «Se tutto andrà per il verso giusto, Avellino, come detto, entrerà nel circuito ferroviario che conta, quello dell'Alta velocità».

Che questa chiusura sia un'opportunità, ne è convinto anche Adriano, lo storico barbiere di borgo Ferrovia che ha la sua bottega proprio all'interno della stazione. E che da ieri, in assenza dei dirigenti di movimento di Rfi (trasferiti in altra sede), assume anche il ruolo di custode dei binari: «Sono qui da 60 anni», racconta mentre fa la barba a un cliente. «Prima come apprendista, poi come titolare del salone». Non è la prima volta che Adriano resta solo: «La stazione è stata chiusa diverse volte per lavori, una volta ha anche rischiato di non riaprire più. Ora spero che questa sia la volta buona. L'elettrificazione poterà qui treni nuovi e più veloci, ci saranno più passeggeri. Magari riaprirà il bar e pure l'edicola. Potrebbe tornare la stazione di una volta: l'intero quartiere, in questo modo, tornerà a vivere».



