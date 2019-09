Venerdì 13 Settembre 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 20:19

Paolo Berti, all'epoca del crollo del ponte Morandi direttore Operazioni centrali di Aspi, ha mentito al processo sulla strage del bus di Avellino. È quanto emerge dall'ordinanza sui falsi report dei viadotti.La circostanza compare da una intercettazione tra Berti e Michele Donferri Mitelli, ex responsabile nazionale manutenzione di Aspi. Berti manifesta il disappunto per essere stato condannato (5 anni e 10 mesi) lamentandosi che avrebbe potuto dire la verità e così mettere nei guai anche altre persone. L'altro risponde che non ci avrebbe guadagnato nulla mentre, alla luce del suo comportamento, può «stringere un accordo col capo».«Ho capito - dice Donferri - ho capito ma non è così. Tu hai ragione ma non è che se metti in galera anche un altro a te cambiava qualcosa. Quindi a questo punto fregatene! Aspettali al varco e pensa soltanto a stringere un accordo col capo».