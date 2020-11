Cinque vittime e 175 contagi in tutta la provincia. La città è costretta a registrare un altro decesso, oltre a nuovi positivi. Al Covid Hospital del Moscati, è spirato un 75enne che era arrivato al pronto soccorso il 31 ottobre scorso. Ieri il decesso. Che non è il solo. Se ne aggiungono, purtroppo, altri quattro. Sempre al Moscati sono morti una 82enne di Lioni e un 85enne di Acerra. Al Frangipane di Ariano Irpino, sono deceduti un 67enne di Napoli e un 85enne di Afragola, entrambi affetti da patologie pregresse. Affranto il sindaco di Lioni, Yuri Gioino: «Una nostra concittadina ha perso la battaglia contro il Covid. Alla famiglia le più sentite condoglianze mie e dell'intera nostra comunità». Sono profondamente dispiaciuta e vicina alla famiglia, che conosco molto bene - aggiunge Rosetta D'Amelio, ex presidente del Consiglio Regionale - Colgo l'occasione per rinnovare l'appello alla massima prudenza».

A completare un'altra giornata nera, il bollettino quotidiano dell'Asl che restituisce 175 casi su 1.400 tamponi analizzati. Il numero più alto di positivi riscontrati proprio nel capoluogo (+22) e a Quindici (+28). La curva del contagio flette leggermente rispetto al giorno precedente. Ieri, dunque, ne sono emersi altri 175 in tutta la provincia. Positivi al Covid-19 3 residenti nel Comune di Aiello del Sabato; 4 Ariano Irpino; 4 Atripalda; 12 Avella; 22 Avellino; 5 Baiano; 1 Capriglia Irpina; 1 Castelfranci; 1 Cervinara; 3 Cesinali; 2 Flumeri; 8 Grottaminarda; 1 Grottolella; 1 Lacedonia; 6 Lauro; 4 Lioni; 1 Manocalzati; 1 Marzano di Nola; 2 Melito Irpino; 10 Mercogliano; 5 Mirabella Eclano; 2 Monteforte Irpino; 1 Montella; 1 Montemarano; 5 Montoro; 5 Moschiano; 3 Mugnano del Cardinale; 1 Nusco; 1 Ospedaletto d'Alpinolo; 1 Pago Vallo Lauro; 1 Pietradefusi; 3 Pietrastornina; 2 Prata Principato Ultra; 1 Quadrelle; 28 Quindici; 1 Roccabascerana; 3 San Potito Ultra; 2 Sant'Angelo dei Lombardi; 3 Serino; 2 Solofra; 2 Sperone; 3 Taurano; 2 Taurasi; 1 Torella dei Lombardi; 1 Tufo; 2 Venticano; 1 Villanova del Battista.



Tra i positivi due medici di base, Maurizio Belardo e Ludovico De Vito, che operano a Mercogliano. Il sindaco Vittorio D'Alessio, con un messaggio su Facebook, si rivolge «a scopo cautelativo ai cittadini che hanno frequentato gli studi medici», dal 30 ottobre al 6 novembre, per invitarli a segnalarsi alla segreteria del sindaco. L'Asl ha attivato, presso il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione, due linee telefoniche dedicate a fornire informazioni ai cittadini sul Covid-19: linea 1 (0825292618) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il giovedì anche dalle 16 alle 19; linea 2 (0825292619) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Il bilancio totale da luglio con decessi e guariti sfiora i quattromila casi in Irpinia. Ora si è a quota 3.964. Avellino è a 573, Avella a 246. Poi Montoro (185), Mirabella Eclano (182), Cervinara (162), Mercogliano (127), Monteforte Irpino (123), Baiano (119), Ariano Irpino (104), Grottaminarda (91), Atripalda (89), Solofra (88), Mugnano del Cardinale (84), Sperone (65), Quindici (61), Volturara Irpina (60), San Martino Valle Caudina (54), Frigento (53), Montella (52), Sturno (47), San Potito Ultra (47), Lauro (44), Rotondi (43), Sirignano (42), Forino (38), Montemiletto (36), Lioni (35), Gesualdo (32), Bonito (32), Pratola Serra (32), Serino (32), Candida (30), Ospedaletto d'Alpinolo (30), Flumeri (29), Aiello del Sabato (28), Manocalzati (28), Marzano di Nola (28), Roccabascerana (28), Cesinali (26), Venticano (26), Moschiano (25), San Michele di Serino (24), Savignano Irpino (24), Fontanarosa (22), Carife (22), Nusco (21), Vallata (19), Contrada (19), Quadrelle (19), Sant'Angelo dei Lombardi (19), Montecalvo Irpino (18), Montemarano (17), Domicella (16), Montefredane (15), Salza Irpina (14), Summonte (14), Taurasi (14), Cassano Irpino (13), Bagnoli Irpino (13), Sorbo Serpico (13), Capriglia Irpina (13), Pago Vallo Lauro (13), Guardia Lombardi (12), Villamaina (12), Grottolella (12), Pietradefusi (12), Altavilla Irpina (10), Caposele (10), Santo Stefano del Sole (10), Scampitella (10), Melito Irpino (10), Prata Principato Ultra (10), Torella dei Lombardi (10), Zungoli (9), Taurano (9), Santa Lucia di Serino (8), Bisaccia (8), Vallesaccarda (8), Pietrastornina (8), San Nicola Baronia (7), Castelfranci (7), Calabritto (6), Parolise (6), Montefalcione (6), Santa Paolina (6), Conza della Campania (5), Calitri (5), Rocca San Felice (5), Trevico (5), Torre le Nocelle (5), Lacedonia (5), Torrioni (4), Senerchia (4), Chiusano San Domenico (4), Aquilonia (4), San Sossio Baronia (4), Casalbore (3), Greci (3), Lapio (3), Montefusco (3), Villanova del Battista (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Andretta (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Luogosano (2), Tufo (2), Castelvetere sul Calore (1), Castel Baronia (1), San Mango sul Calore (1), Morra de Sanctis (1), Paternopoli (1), Montaguto (1).

