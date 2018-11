CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Novembre 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Andrea che io volevo continuasse a studiare e lui no prof, io voglio lavorare, Andrea che quel lavoro l'aveva trovato, Andrea che quel lavoro ce l'ha portato via. Andrea, il mio alunno che ce l'aveva fatta». Donatella D'Alelio è un'insegnante avellinese di una scuola di Saronno. Aveva in classe uno studente modello, che però aveva deciso di abbandonare gli studi. Il ragazzo, al primo giorno di lavoro a Varese rimane vittima di un incidente, una morte bianca. E Donatella lo ricorda con una...