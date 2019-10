Sabato 19 Ottobre 2019, 15:38

Per due anni non potrà accedere all'interno dell'istituto scolastico che frequentava. È questa la pena che si è vista infliggere una studentessa di Avellino. Gli agenti della polizia hanno trovato la ragazza in possesso di droga nei pressi della sua scuola, immediata è scattata la denuncia con relativa condanna.