Investita mentre si reca a scuola nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Tragedia sfiorata questa mattina lungo via Morelli e Silvati ad Avellino, nella zona del campus scolastico. Tre studentesse sono state travolte da un’auto. Per loro è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”. Immediato l’arrivo sul posto della Polizia municipale. I caschi bianchi coordinati dal colonnello Michele Arvonio, oltre a prestare assistenza durante le operazioni di soccorso, hanno raccolto tutti gli elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente. All’automobilista è stata ritirata la patente che, tra l’altro, viaggiava a bordo di una vettura con pneumatici lisci. Le tre ragazze non hanno riportato gravi conseguenze. Una di loro, proprio oggi, è diventata maggiorenne. Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA