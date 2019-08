CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 12:00

MONTEFALCIONE - È stato un risveglio scioccante per la comunità di Montefalcione all'indomani della festa patronale in onore di Sant'Antonio. In viale padre Accurso è stato rinvenuto il corpo di E.M., vedova 56enne e madre di un figlio poco più che trentenne.Secondo le prime ricostruzioni fatte dai Carabinieri della locale stazione e dei colleghi della Compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dal capitano Domenico Signa, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano della sua abitazione.