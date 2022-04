Avellino, 55enne si lancia dal balcone di casa: morto sul colpo

Tragedia nel primo pomeriggio nel quartiere Quattrograna di Avellino. Un uomo di 55 anni si è suicidato, lanciandosi dal balcone della sua abitazione al secondo piano di un palazzo del posto. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia del capoluogo irpino. Pare che l’uomo fosse da qualche tempo preoccupato per problemi di salute. Ma non ci sono ancora certezze. I militari hanno raccolto una serie di informazioni per cercare di fare piena luce sul dramma che ha sconvolto l’intera città.