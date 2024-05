Avellino , tenta di lanciarsi dal ponte, 20enne salvo in extremis

Un giovane di 20 anni ha tentato di lanciarsi dal ponte della Ferriera nel pieno centro di Avellino. Si sono vissuti momenti di forte apprensione nella tarda mattina.

Il giovane è stato notato da passanti e automobilisti che hanno lanciato l’allarme.

In pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri del comando provinciale e i sanitari del 118. Il ragazzo era in preda a un momento di forte sconforto. Poi si è convinto a non compiere l’insano gesto e a saltare giù.

È stato poi affidato al personale dell’ambulanza. Il ponte della Ferriera è stato teatro di numerosi suicidi e tentativi di farla finita.