Potrebbero essere state le imprese che intendevano partecipare con proprie offerte all'organizzazione del Summer festival ad aver attivato l'inchiesta.

Escluse dall'opportunità di offrire le proprie prestazioni alle amministrazioni pubbliche, si sono rivolte alle forze dell'ordine che hanno avviato dei propri approfondimenti.

Di qui un'attività investigativa che non necessariamente dovrà sfociare in un'inchiesta formalizzata con la formulazione di un'ipotesi di reato.

Un'informativa sarà presentata nelle prossime ore comunque all'autorità giudiziaria.

APPROFONDIMENTI Alluvione, prorogato lo stato di emergenza Stop incidenti, fa tappa in Irpinia il Pullman Azzurro della Polizia Incendia l'auto di lei per gelosia, denunciato un 26enne

Alla procura ora si attendono le risultanze dell'attività investigativa svolta d'impulso dalle forze dell'ordine per eventualmente far confluire in un fascicolo d'inchiesta il materiale raccolto. Il segreto istruttorio custodisce un'eventuale ipotesi di reato, l'intestazione del fascicolo contro ignoti è anch'essa un'eventualità.

La procura di Avellino tuttavia attiverà verifiche parallele anche su contratti analoghi stipulati in altre piazze italiane con gli artisti che si sono esibiti ad Avellino e presso le agenzie di rappresentanza.

Il materiale già in possesso degli inquirenti (acquisito presso gli uffici comunali anche per via telematica e digitale) sarà sottoposto ad un attento esame. Si tratta di delibere e determine e documenti di indirizzo agli uffici redatti dalla giunta comunale. Contengono tre mesi di convulsa attività organizzativa che ha portato alla compilazione del cartellone delle feste estive nel capoluogo.

Solo al termine di questo lavoro sarà possibile far confluire il materiale in un fascicolo con l'individuazione dei reati. Come al momento non c'è nessun indagato rispetto all'attività di indagine. Non c'è nessuna delega inoltre agli organi di polizia giudiziaria e il procuratore non ha affidato ad un sostituto l'attività investigativa, coordinando personalmente la fase attuale dell'inchiesta.

A partire dagli esposti presentati, quindi, si proverà a verificare come siano stati investiti i fondi pubblici e se vi siano elementi che necessitino di un ulteriore approfondimento. A cominciare dalla copertura con i fondi Poc (fondi europei che arrivano dalla Regione) delle attività programmate. Saranno setacciati tutti i capitoli di spesa e le relative coperture a partire dai fondi già appostati in bilancio. Per questo, a ritroso, si risalirà fino agli appostamenti regionali dei fondi destinati ad arte e cultura. Di qui l'acquisizione in serie di materiali presso gli enti coinvolti. Verifiche anche presso la camera di commercio e all'agenzia delle entrate.

Più complessa sarà anche una seconda fase di accertamenti che coinvolgerà sia i funzionari pubblici che hanno redatto i documenti sottoposti ad accertamenti, sia gli amministratori che hanno partecipato alle attività deliberative.

Potrebbero dunque essere ascoltati come persone informate dei fatti diversi funzionari e amministratori pubblici.

In particolare saranno ricostruiti gli scenari precedenti all'affidamento a diverse imprese italiane e campane dell'organizzazione degli spettacoli. Dalle verifiche sui codici Ateco (l'identificativo del campo di attività aziendale che l'Istat assegna ad ogni attività economica), all'iscrizione nell'oggetto sociale delle attività oggetto dell'impresa.

L'incrocio dei dati, la successione dei passaggi societari (sedi e proprietà) servirà a ricostruire la modalità con la quale si è arrivati all'affidamento degli incarichi professionali, di servizio e di agenzia. Sia i contratti di agenzia che quelli di service saranno ulteriormente valutati. Si tratta di fondi pubblici, qualcosa come 1,2 milioni, investiti per l'importante stagione culturale che si è svolta in città e che proseguirà nelle prossime settimane.