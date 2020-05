Si rompe la Tac, chiude il Pronto soccorso del «Frangipane» di Ariano Irpino e va in tilt quello del «Moscati» di Avellino.

Un fine settimana di fuoco per gli operatori sanitari del reparto di emergenza di Contrada Amoretta che, già oberati per la gestione dell'epidemia di Covid-19, da venerdì scorso sono chiamati a fronteggiare questo improvviso aumento degli accessi dovuto al dirottamento su Avellino delle ambulanze del 118 con a bordo pazienti provenienti da Ariano Irpino (e dai comuni limitrofi), ma anche dall'Alta Irpinia. Venerdì è stata una giornata nera: 18 le ambulanze arrivate in meno di 12 ore; 6 i codici rossi accettati al triage (tra loro anche pazienti provenienti da Calitri); folla in una sala medica, dove hanno sostato a lungo gli utenti, congestionata come non accadeva da almeno due mesi, ovvero prima dell'emergenza, durante la quale c'era stato un drastico calo degli accessi (specie quelli impropri).

Il pronto soccorso del «Frangipane» dovrebbe riaprire domani: il condizionale è d'obbligo in quanto nessuna comunicazione ufficiale è giunta né dall'Asl di Avellino (competente per il nosocomio del Tricolle) né dalla direzione medica di presidio del «Moscati» con medici e infermieri del Pronto soccorso lasciati in balia degli eventi. «In un momento delicato come questo - denuncia Romina Iannuzzi, segretario provinciale del Nursind, il sindacato degli infermieri - chiudere un Pronto soccorso come quello di Ariano Irpino per più di due giorni è un follia. Al Frangipane da venerdì scorso non sono accettati i pazienti che arrivano a bordo della ambulanze del 118 a causa di un guasto alla Tac: questa circostanza sta avendo conseguenze negative sul pronto soccorso della città ospedaliera che rischia di scoppiare». Infatti, osserva ancora Iannuzzi, «i carichi di lavoro nell'Unità operativa sono già elevati dopo la chiusura temporanea, più di un mese fa, di un altro Pronto soccorso, quello del Landolfi di Solofra: ora Contrada Amoretta deve anche essere ricettiva per pazienti che andrebbero smistati in altri presidi ospedalieri, i quali però per problemi tecnici o organizzativi non accettano i pazienti del servizio di emergenza territoriale». Il riferimento della sindacalista è anche al «Criscuoli» di Sant'Angelo dei Lombardi che a quanto pare pure continuerebbe ad inviare ambulanze nel capoluogo. «Purtroppo commenta la segretaria provinciale del Nursind dall'inizio dell'emergenza i maggiori disagi li hanno avuti gli operatori sanitari e i pazienti per una gestione organizzativa nei vari ospedali della provincia che fa acqua da tutte le parti. Chiediamo interventi organizzativi urgenti per il Pronto soccorso di Avellino che non può essere la valvola di sfogo dell'intera provincia».



Buone nuove, invece, dall'area critica. Il Covid Hospital (allestito nella palazzina ex Alpi) s'è quasi svuotato: dei 52 posti letto disponibili (32 di terapia intensiva e 20 di subintesiva) al momento ne sono occupati soltanto 10. Tra questi c'è quello di Carmine Sanseverino, il medico d'urgenza del «Moscati» che dopo essere stato in prima linea per settimane ha contratto il virus: adesso è intubato in terapia intensiva. Molto conosciuto, non solo in ambito sanitario, attorno al medico si stanno stringendo in tanti: la sua bacheca Facebook (dove ha tenuto un diario del ricovero finché le sue condizioni di salute glielo hanno consentito) è inondata di messaggi di sostegno che tutti confidano possa leggere al più presto.

Intanto, come detto, il Covid Hospital si svuota: una trentina i pazienti che sono stati dimessi in questi ultimi giorni. Alcuni sono tornati a casa mentre altri, in via di guarigione e a basso livello infettivo, sono stati trasferiti alla clinica Santa Rita di Atripalda che dopo l'accordo raggiunto con la Regione assiste una ventina di Covid-19 in attesa solo della negatività del tampone. Da domani, inoltre, così come programmato dal governo nazionale, parte la cosiddetta «fase 2» dell'emergenza che al «Moscati» coinciderà, tra l'altro, con la ripresa dell'attività degli ambulatori. Dunque, la direzione sanitaria dovrebbe comunicare in giornata il piano di gestione dei flussi: infatti, gli ambulatori sono all'interno dei reparti e gli utenti provenienti dall'esterno, si presume, vi dovranno accedere seguendo percorsi protetti per limitare i contatti con il personale e con i degenti. Insomma, un'altra situazione delicata che potrebbe generare nuovi disagi.

