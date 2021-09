Avellino: tampona auto e aggredisce il conducente, poi semina il panico

Pomeriggio di follia in pieno centro città ad Avellino. Un uomo, dopo aver tamponato con la sua vettura un’altra auto, ha dato in escandescenze. Sceso dall’abitacolo, ha aggredito il giovane conducente dell’altro veicolo che viaggiava insieme alla madre. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che hanno cercato di portare la calma, ma l’ira dell’uomo non s’è placata.

Alla vista di Carabinieri e Polizia, è poi è salito in macchina e s’è dato alla fuga, tamponando una seconda vettura. Poliziotti e militari sono poi riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma per i provvedimenti consequenziali. I fatti si sono verificati davanti al Tribunale di Avellino. In zona si sono vissuti momenti di terrore. Disagi alla circolazione.