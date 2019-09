Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:45

Questa mattina la città di Avellino si è svegliata tappezzata di manifesti di ringraziamento dedicati ai vigili del fuoco del comando provinciale irpino. Numerosi manifesti 6x3 per ribadire l'apprezzamento nei confronti dei caschi rossi che sono stati impegnati 30 ore senza soste per spegnere l'incendio della fabbrica di Pianodardine andata in fiamme lo scorso venerdì. Qualche giorno fa è comparso davanti alla sede del comando anche uno striscione di ringraziamento dedicato ai pompieri di Avellino per il loro prezioso lavoro.