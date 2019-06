CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 12:00

È tornata al suo posto la targa in ricordo delle vittime dell'amianto. Quella scritta, «Isochimica 1982, a perenne ricordo delle vittime dell'amianto e del profitto contro l'omertà e l'indifferenza», da oggi sarà indelebilmente scolpita sulla pietra di Montevergine perché, spiega Tonino Iannaccone che gratuitamente si occupato del restyling, «gli amici che non ci sono più erano tutti figli del Partenio».Lacrime e preghiere per una breve cerimonia a cui hanno partecipato le mogli e i figli dei familiari di Luigi Maiello e Giovanni Venezia, due dei ventisette scoibentatori morti a causa del veleno respirato in fabbrica. Con loro tanti ex operai, i loro avvocati Brigida Cesta e Antonio Petrozziello e il parroco di Borgo Ferrovia Don Luigi Di Blasi. «Il nostro messaggio è sempre lo stesso: dare voce a chi non ha più voce. Vogliamo giustizia per i morti, ma anche per i vivi- dice la vedova Antonietta Tomeo il nostro appello alle istituzioni è quello di prendere coscienza che la scia di morte targata Isochimica, con il tempo, è destinata purtroppo ad allungarsi. Chiediamo che il processo finisca al più presto, che possa tornare ad Avellino, che gli ex operai possano accedere tutti al prepensionamento».Poi un appello al futuro sindaco di Avellino affinché «intitoli una strada della città, anche quella che porta alla fabbrica, ai martiri dell'Isochimica. Sarebbe il minimo sindacale per dimostrare che la città non ha intenzione di rimuovere dalla sua memoria quel che è accaduto».