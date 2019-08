Martedì 20 Agosto 2019, 12:22

Prosegue l’azione dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per garantire sicurezza e rispetto della legalità. Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i militari stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che negli ultimi giorni hanno portato alla segnalazione al prefetto di due assuntori di stupefacenti (uno minorenne) e alla denuncia di un 40enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.Nello specifico: i carabinieri della stazione di Lioni hanno segnalato alla prefettura di Avellino un 50enne trovato in possesso di marijuana occultata nella Playstation che aveva in camera da letto. Sempre al prefetto, è stato segnalato dai carabinieri della stazione di Calitri anche un 17enne della provincia di Siena, sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, invece, hanno denunciato un 40enne di Torella dei Lombardi che, sebbene sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, veniva sorpreso in agro dei Lioni.