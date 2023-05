Avellino, Tenuta Cavalier Pepe: tutti gli appuntamenti di maggio

A maggio le attività della tenuta Cavalier Pepe si moltiplicano, sia in azienda che fuori sede, con eventi rivolti a diverse tipologie di ospiti: dalle famiglie agli esperti di settore, dagli intenditori agli appassionati e ai turisti desiderosi di scoprire il territorio.

Venerdì 5 maggio, in tenuta, dalle 11 alle 15.30, l’appuntamento è con “Fattoria Didattica in Cantina”. È una manifestazione adatta anche a famiglie con bambini, giunta alla sua quattordicesima edizione e patrocinata dalla Regione Campania. L’evento è gratuito per le scuole. L’itinerario ludico sensoriale, alla scoperta del mondo rurale, inizia in cantina. Qui, i bambini saranno accolti con un succo di frutta e gli adulti con un calice di spumante, prima di proseguire con la visita ai vigneti e a tutta la cantina. Una degustazione guidata di marmellate e un laboratorio didattico saranno dedicati ai bambini, mentre per gli adulti è prevista una degustazione guidata di quattro vini: Vela Vento Vulcano - Irpinia Rosato DOC, Bianco di Bellona - Irpinia Coda di Volpe Doc Nestor - Greco di Tufo Docg, Opera Mia - Taurasi DOCG.

Sabato 6 maggio, sempre in tenuta, dalle 11 alle 18, è in programma “Il Sabato del Vignaiolo/Campania” con la delegazione Campania FIVI. Saranno in degustazione 150 vini di 36 produttori Campania FIVI. L’arrivo è previsto in cantina, dove a ogni partecipante sarà consegnato il calice con taschina FIVI e sarà offerto un calice di benvenuto. Previste passeggiate tra i vigneti e gli oliveti secolari della tenuta Cavalier Pepe per raggiungere l’area espositiva allestita sulla cima di una collina panoramica.

Mercoledì 10 maggio, a Napoli, dalle 18 alle 20, l’appuntamento con la tenuta Cavalier Pepe è da Harmont & Blaine in Piazza dei Martiri 33/36, nell’ambito della manifestazione “Wine&TheCity”. In compagnia della viticoltrice Milena Pepe si potranno degustare alcune delle migliori etichette dell’azienda.

Domenica 14 e lunedì 15 maggio è la volta di “Vitigno Italia”, al Maschio Angioino a Napoli. Alla kermesse enologica, tra le più importanti d’Italia, la tenuta Cavalier Pepe partecipa, come ogni anno, presentando a un pubblico di esperti ed estimatori i suoi vini già affermati e le ultime novità dell’azienda.

Sabato 27 e domenica 28 maggio torna “Cantine Aperte”. Dalle 10 alle 18, a ogni ora, ci sarà una visita in cantina, un giro tra i vigneti e una degustazione guidata dei nostri vini in abbinamento ad un tagliere di prodotti tipici.