Avellino, tir sbanda e si ribalta fuori strada: incidente sul raccordo con Salerno

Sbanda e precipita in una scarpata, ribaltandosi. Accade a un tir sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. L'episodio è avvenuto nel tratto tra Serino e Atripalda, in direzione del capoluogo irpino. Il veicolo ha iniziato a sbandare, l'autista ha perso il controllo e il mezzo è uscito di strada, travolgendo le strutture di protezione. Il conducente, che è stato visitato sul posto dai sanitari del 118, ha subito soltanto lievi contusioni. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'episodio. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la carreggiata e recuperare l'automezzo.