Torna dalla ex nonostante i divieti, 45enne di Avellino finisce in carcere

Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla ex, finisce in carcere un 45enne di Avellino. Sono stati i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Avellino, a far scattare le manette.

Il provvedimento scaturisce dall’inosservanza alle prescrizioni imposte all’uomo: obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa. I militari lo hanno sorpreso all’interno del condominio dell’ex coniuge.

Gli elementi acquisiti dai carabinieri, riferiti immediatamente alla Procura della Repubblica di Avellino, hanno consentito l’aggravamento della misura in corso, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Dopo le formalità di rito il 45enne è stato tradotto alla casa circondariale “Bellizzi” di Avellino.