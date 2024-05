Fissati gli interrogatori per le dodici persone arrestate nelle province di Avellino, Napoli, Benevento e Salerno accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti speciali, furto aggravato e corruzione. Gli indagati sottoposti alle misure cautelari saranno ascoltati nelle prossime ore dal gip Anna Tirone della Dda di Napoli.



Intanto dalle 135 pagine dell'ordinanza delle misure cautelari (10 arresti domiciliari tra cui risultano anche due irpini e due obblighi di dimora nei comuni di residenza) emerge uno spaccato allarmante. Due gli avellinesi coinvolti. Si tratta di Carmine Felice Aufiero, dipendente e autista della cooperativa Multy Service di Palma Campania, ma residente a Domicella, in provincia di Avellino. Secondo l'accusa, era lui a prelevare i rifiuti in una delle ditte degli imprenditori collusi per poi trasferirli nello Stir di Tufino e scaricarli senza permessi. Il tutto grazie alla complicità di uno degli addetti alla pesa della SapNa, Ludovico Petillo, anche lui residente a Baiano.

Nella maxi inchiesta sono finiti i componenti di un'intera squadra operativa della Sapna (società interamente partecipata dalla città metropolitana di Napoli che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani della area metropolitana del capoluogo) che con ruoli precisi si adoperavano per consentire lo sversamento illecito nella fossa dello Stir. Condotte illecite per ottenere compensi extra. A supportare tale ipotesi investigativa le intercettazioni captate e finite in mano agli inquirenti della Distrettuale. «E mo' mi devo vedere pure con Ludovico quello mo' sai quanto si prende?».



Il suo interlocutore replica io fossi in te gli direi «Ué Ludovico, un paio di carte vanno bene. Arrivederci». Ed ancora: «la buttiamo dentro lo stesso, non ti vedono la sotto. Ne puoi buttare una, due, quante ne vuoi». Poi «quando Luigi non c'è li fai salire e se ne vanno». C'è chi teneva i contatti con gli imprenditori interessati al business illecito, i dipendenti infedeli, tutti della stessa squadra, che facevano passare e trattavano i carichi di rifiuti speciali che nello stir di Tufino erano vietati. C'è chi faceva in modo che gli autocompattatori nell'impianto, rigorosamente senza geolocalizzazione, non lasciassero alcuna traccia.

E c'è anche chi, nonostante sapesse, ha fatto finta di non vedere. I destinatari delle misure cautelari sono Michele Salvatore Esposito (autista della società Super Eco) considerato dagli inquirenti insieme con Giuseppe D'Elia (dipendente della Sapna), capo e promotore dell'associazione a delinquere. È lui secondo l'accusa - che ha gestito gli autisti coinvolti nello smaltimento illecito dei rifiuti speciali nello Stir di Tufino. Ma non solo.



Procacciava gli imprenditori interessati al business e attraverso D'Elia si teneva in contatto con i dipendenti infedeli dell'impianto gravemente danneggiato e dove si smaltivano anche i rifiuti ferrosi con danni considerevoli agli impianti, rimasti bloccati per lunghi periodi. D'Elia è ritenuto coinvolto anche nel furto delle bobine di ferro da 20mila euro ciascuna. Indagati anche l'Antonio Porcaro, Enrico Menna, Felice Raffaele Campitiello, gli amministratori di due società coinvolti nell'affare, Giovanni Moccia (Polimec srl) e Vincenzo Cesarano (Fratelli Cesarano srl). Mentre Antonio Musella, dipendente della Super Eco srl, forniva gli autisti Michele Esposito e Francesco Somma. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno svelato lo smaltimento illecito a Tufino, con un aggravio di costi alla Sapna per circa 500mila euro.

Sequestrate due aziende produttrici di rifiuti industriali e sequestro da 200 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori di Acerra.