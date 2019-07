CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Luglio 2019, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ora le pec ufficiali arrivate all'amministratore giudiziario Baldassare e ai commissari coordinati dal professore Rascio, per l'acquisto dell'Us Avellino 1912, sono due. Se spunterà o meno una terza lo si capirà nella giornata di oggi, anche se il sindaco Gianluca Festa aveva invitato tutti gli imprenditori, irpini e non, a farsi avanti entro lo scorso fine settimana. Non è da escludere che qualcosa però possa ancora succedere, nonostante il tempo a disposizione sia sempre di meno e dunque le prossime ore saranno decisive per rendere il quadro da caotico a un po' più lineare.