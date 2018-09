Sabato 1 Settembre 2018, 13:23

Versa in gravi condizioni una 55enne di Avellino investita da un'auto in via Pedicini in città. Ha riportato un trauma cranico. È stata operata d'urgenza al cervello dai medici dell'ospedale Moscati del capoluogo irpino. La prognosi è riservata.Alla guida della vettura un'altra donna, che ha negato di aver travolto la vittima. A suo dire, la 55enne si sarebbe sentita male, finendo rovinosamente al suolo. Le immediate indagini della polizia municipale di Avellino, coordinate dal comandante Michele Arvonio, hanno permesso di ricostruire la dinamica. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona hanno immortalato l'investimento. La conducente del veicolo è stata denunciata.