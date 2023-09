La Procura della Repubblica vuole vederci chiaro sull'affidamento del concertone del 16 agosto a Piazza Libertà. Nell'ambito del procedimento penale aperto sulla procedura seguita per far esibire sullo stesso palco Tananai, Achille Lauro, Gaia ed altri artisti, nel pomeriggio di ieri sono stati ascoltati, in qualità di persone informate sui fatti, i tre consiglieri di opposizione che hanno sollevato i maggiori dubbi riguardo la regolarità degli atti adottati per la realizzazione di un evento costato complessivamente 280mila euro di soldi pubblici.

APPROFONDIMENTI Le tredici domande del Mattino a Festa Contratti Summer Festival, le prime convocazioni in Tribunale SummerFest, dalle imprese escluse le denunce. Verifiche in Regione

Per circa quaranta minuti a testa i consiglieri Nicola Giordano, Francesco Iandolo e Costantino Preziosi sono stati ascoltati dal Procuratore capo, Domenico Airoma, e dal sostituto procuratore, Paola Galdo. Sul contenuto dei tre colloqui vige, chiaramente, il massimo riserbo. Quel che è certo è che nessuno dei tre consiglieri ha presentato un formale esposto all'autorità giudiziaria ma tutti a mezzo stampa, anche attraverso dichiarazioni rilasciate a Il Mattino, hanno sollevato più di un dubbio sull'affidamento dell'evento principale del Summer Festival. Ad occuparsi dell'organizzazione del concertone di Piazza Libertà è stata la East side srls, società avellinese che, fino a poche settimane prima della data dell'imponente live, da codice ateco si occupava di ristorazione e somministrazione.

Classificazione di attività poi ampliata, con regolare comunicazione alla Camera di commercio, con organizzazione di concerti, eventi e attività collaterali. Passaggio che ha permesso alla società avellinese di acquistare dalla World Music di Voghera il titolo di esclusivista dell'esibizione dei tre artisti in questione per la data del 16 agosto ad Avellino e senza il quale il Comune non avrebbe potuto affidarle l'organizzazione dell'evento preventivato con delibera di giunta approvata il 30 maggio e pubblicata all'albo pretorio il 17 luglio.

Come spiegato dall'assessore agli eventi, Stefano Luongo, e dallo stesso sindaco, Gianluca Festa, la strada seguita è stata non solo corretta ma anche obbligata. «Così funziona nel mondo dello spettacolo. Le società acquisiscono le esclusive e poi le rivendono ai Comuni anticipando il costo dello spettacolo. Questo è avvenuto sia per il concerto del 16 che per tutti gli altri. La giunta ha dato l'indirizzo politico, gli uffici hanno sottoscritto i contratti di ingaggio con le società che detenevano l'esclusiva» ha dichiarato Festa. Tutti gli affidamenti degli eventi del cartellone estivo sono stati diretti, senza procedure comparative nonostante l'investimento economico senza precedenti che supera il milione di euro, sulla scorta dell'articolo 76 del decreto legislativo 36 del 2023, che ha modificato il codice degli appalti pubblici, e di una delibera del 2014 della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo Liguria) secondo la quale la prestazione artistica, di per sé, non viene considerata appalto di un servizio, ma prestazione di opera professionale ed è consentita pertanto la collaborazione con l'Amministrazione al di fuori del mercato elettronico in ragione dell'unicità della prestazione stessa attraverso un determinato operatore economico.

I dubbi sollevati a mezzo stampa dai tre consiglieri ascoltati dagli inquirenti però riguardano la tempistica delle procedure adottate. In particolare il consigliere Giordano, anche tramite social network, aveva chiesto al sindaco di chiarire come ha fatto «una società avellinese a sapere che nel programma, approvato dalla giunta il 30 maggio ma reso pubblico sull'albo pretorio solo il 17 luglio, era previsto un concerto di Tananai, Achille Lauro e Gaia per il 16 agosto ad Avellino tanto da preoccuparsi di acquistarne l'esclusività il 22 giugno ed ampliare, successivamente, il proprio codice Ateco aggiungendo alle attività di ristorazione anche quelle relative all'organizzazione di concerti ed eventi».