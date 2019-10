Mercoledì 23 Ottobre 2019, 23:40 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 23:48

Tre donne investite nella centralissima via Luigi Amabile di Avellino mentre attraversavano la strada. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. La vettura procedeva a velocità moderata. Una delle tre donne ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Moscati del capoluogo irpino, dove è stata trasportata da un'ambulanza del 118. Le altre sono state medicate sul posto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. All'inizio di ottobre sono avvenuti due investimenti mortali in città.