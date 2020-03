Una festa in maschera il 23 febbraio scorso potrebbe aver innescato il focolaio virale ad Ariano Irpino. In un locale della città potrebbero essere stati presenti almeno due dei sei infetti della zona (l'ultimo caso si è aggiunto ieri sera). Una festa che dunque rappresenterebbe il momento originario della mini epidemia, o del mini focolaio se si vuole.

Non è chiaro come sia giunto alla festa il soggetto portatore dell'infezione. Su questo si sta indagando, a cominciare dall'identità dagli stessi infetti.

Alcuni di loro avevano fatto viaggi, in particolare, era andata all'estero la coppia del ginecologo e la moglie, che per prima è risultata contagiata. Ma anche il barista pare che abbia avuto contatti fuori da Ariano durante un viaggio. Ma non è stato chiarito se siano proprio queste tre persone ad avere partecipato al party.

È possibile che ci sia un «portatore sano», che non ancora stato identificato, e che potrebbe a sua volta essere stato il vero elemento scatenante dell'infezione.

Va anche detto che a partire da quell'episodio si va esaurendo il picco di sintomatologia, è come se tutti i partecipanti alla festa abbiano fatto passare la quarantena e, a parte i casi noti, non ci siano altri infetti al momento.

Almeno una quarantina dei presenti all'evento è stata rintracciata e messa in isolamento fiduciario. Per eventuali altri presenti il lavoro dei «detective» dell'Asl è ancora in corso.

Si cercano dunque tutti coloro che sono passati dalla festa.

«Abbiamo al certezza che c'è stato un evento a cui hanno partecipato più persone che ha avviato il contagio», conferma il manager dell'Asl Maria Morgante.

Anche il prefetto di Avellino Paola Spena è al lavoro su questo dossier al tavolo con le forze dell'ordine, i sindaci e i responsabili di Asl e Azienda ospedaliera.

«Si stanno verificando alcuni elementi che concordano sul fatto che ci sia stata una festa a carnevale che ha messo in circuito il virus. Stiamo ricostruendo la filiera», spiega il rappresentante di governo.

La strategia è quella che si sta mettendo in campo a livello nazionale, dunque, anche ad Ariano Irpino.

Come è ormai noto, proprio la tempestività della perimetrazione dell'area del contagio appare essenziale. Si è visto cosa è accaduto dopo gli svarioni all'ospedale Frangipane e all'ospedale Rummo di Benevento. Quasi duecento sanitari sono finiti sotto osservazione e un gran numero di essi ha dovuto abbandonare il lavoro. All'ospedale di Ariano e di Benevento quattro infetti sono arrivati senza essere immediatamente riconosciuti, e un quinto aveva il virus in incubazione verosimilmente quando era ancora in servizio come medico.

Il protocollo nazionale adottato dice dunque di controllare l'epidemia nelle fasi iniziali e cinturare le aree di rischio. Innanzitutto per limitare la gravità delle manifestazioni cliniche: non esistendo una cura i pazienti devono superare solo con apparecchiature ausiliarie le crisi respiratorie. Se vengono ricoverate immediatamente avranno meno problemi a riprendersi. Di qui la rigorosa ricerca dei contagiati e di coloro che si sono trovati in contatto con essi. Una strategia che viene utilizzata proprio sui focolai ben definiti. Una strategia che è stata utilizzataa Vo', uno dei centri più colpiti, e che viene ritenuto vincente anche in Veneto, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.

Gli specialisti puntano, dove ci siano focolai, a svolgere test di massa e a tracciare i contatti dei positivi (più o meno stretti), quindi a isolare tutti i contagiati, anche se asintomatici.

Un mix di azioni che prevede anche le restrizioni al commercio e ai trasferimenti delle persone. Questa dunque dovrebbe essere la modalità corretta per aggredire la diffusione.

In qualche modo Ariano Irpino, dunque, appare l'area test dove si sta sviluppando la strategia di verifica sui contatti dei positivi, sulla perimetrazione di coloro che hanno avuto contatto con i positivi. Non è invece stata avviata l'analisi di massa con tamponi sulla popolazione. Tuttavia a partire dai sei positivi attuali (il settimo caso irpino riguarda Mercogliano), almeno 200 persone sono state sottoposte al tampone. Chi fosse stato a quella festa e si facesse avanti, probabilmente sarebbe sottoposto a tampone. Nel suo interesse, innanzitutto.

