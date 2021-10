Avellino, trovata pistola nella cassetta postale di un palazzo

Preoccupante ritrovamento in tarda serata ad Avellino. Un uomo, tornando a casa nella sua abitazione in una palazzina di via Fontanatetta, ha trovato un involucro all'interno della cassetta postale riservata alle pubblicazioni pubblicitarie.

Incuriosito ha aperto il pacco, scoprendo all'interno una pistola. È immediatamente scattato l'allarme alle forzedell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire il giallo. Le investigazioni dei militari spaziano a trecentosessanta gradi. In questa fase non si esclude nulla. Vengono prese in considerazione tutte le ipotesi.